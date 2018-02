Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Calçado que valia 500 mil recuperado

Material tinha sido furtado do parque de estacionamento de uma empresa de transportes, na zona de Santo Tirso.

25.02.18

A GNR de Felgueiras recuperou, na madrugada deste sábado, um camião carregado com calçado que tinha sido furtado do parque de estacionamento de uma empresa de transportes, na zona de Santo Tirso. O material, avaliado em cerca de meio milhão de euros, estava a ser descarregado para um armazém, em Felgueiras.



Um homem foi constituído arguido depois de ter sido detido em flagrante pela GNR, quando descarregava o camião. As autoridades suspeitam que este homem estaria a ser ajudado por, pelo menos, uma outra pessoa, mas que fugiram.



O pesado, que tinha sido roubado na noite de sexta-feira, foi avistado por uma patrulha da GNR, após ter sido dado o alerta para o seu roubo. Foi depois seguido discretamente pelos militares até ao armazém em Felgueiras. Os guardas esperaram que o veículo entrasse para o local - para assim conseguirem obter o flagrante. Os artigos seriam para vender em feiras.