"Calculista e meticuloso": Especialistas traçam perfil de amante de Rosa Grilo

O julgamento da viúva Rosa e do amante começa a 10 de setembro e o Tribunal de Loures (sede de comarca) garante que bastam seis sessões para ouvir as 40 testemunhas arroladas pelo Ministério Público, mais as restantes que venham a ser determinadas pela defesa.

Há já sessões marcadas até 1 de outubro e a juíza Ana Clara Batista, que vai presidir o julgamento, diz que depois serão agendadas as alegações.

Em novembro, o casal, acusado de matar o triatleta Luís Grilo, deverá conhecer a sentença, que pode chegar aos 25 anos de cadeia.

desta quarta-feira revela novos dados sobre a morte do triatleta Luís Miguel Grilo.Traçamos o perfil psicológico de António Joaquim, amante de Rosa Grilo: um homem calculista e meticuloso. De acordo com especialistas, poderia ter planeado o crime de Luís Miguel Grilo ao mais ínfimo detalhe.