Um corte profundo junto a uma axila, feito com pedaços de vidro de uma janela da marquise do apartamento, que se partiu, terá estado na origem da morte de um estudante do Politécnico de Leiria, na noite de quinta-feira, em Leiria. André Fernandes, de 18 anos, sofreu um choque hemorrágico e foi socorrido por equipas do INEM, morrendo pouco depois de dar entrada no Hospital de Santo André.









