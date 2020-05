Calor leva portugueses às praias no Litoral Alentejano

Com uma temperatura a rondar os 28 graus, foram centenas as pessoas que estiveram nas praias do Litoral Alentejano, este sábado.

Na praia Vasco da Gama, em Sines, o dia foi de pouca afluência, apenas algumas dezenas de pessoas estiveram no areal a apanhar sol, e poucas, tomaram banho.

Ana Maria, explicou ao CM que "gosto desta praia porque é calma e perto de casa, embora a água seja sempre muito fria. Hoje estão aqui poucas pessoas e aproveitei para fazer uma caminhada, coisa que já não fazia há mais de dois meses".

Nas praias de São Torpes e Vieirinha, ambas no concelho de Sines, foram centenas as pessoas que estiveram no areal a apanhar sol, a praticar caminhas e a dar os primeiros mergulhos do ano.

O casal António e Deolinda, aproveitaram o dia para apanhar sol e ficaram surpreendidos com o número de pessoas na praia de São Torpes.

"Este ano ainda não tínhamos vindo à praia, viemos aqui a São Torpes porque pensávamos que estavam aqui poucas pessoas, mas afinal estão muitas. Sabe, as pessoas estão cansadas de estar em casa e a praia é uma oportunidade que tem para sair um pouco".

As pessoas estão conscientes que tem que manter o afastamento dos outros utentes, "sim por aquilo que aqui tenho visto todos estamos a cumprir, uns mais do que outros, mas é importante que todos cumpram, que é para o bem de todos nós. Se todos cumprirem podemos ter uma época balnear descansada" referiu ao CM, Pedro Oliveira na praia da Vieirinha.

Recorde-se que a época balnear começa apenas no dia 6 de junho, mas até lá as temperaturas altas e a vontade de sair de casa leva centenas de pessoas a procurar as praias do litoral Alentejano, onde devido aos longos areais é possível manter o afastamento social.