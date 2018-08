Calor extremo arrasa produção de melão de casca de carvalho em Barcelos

Temperaturas altas levaram a que Câmara Municipal tivesse de cancelar a feira daquele fruto, agendada para Agosto.

Por Lusa | 18:09

O calor extremo dos últimos dias dizimou a produção de melão casca de carvalho em Barcelos, obrigando a câmara a cancelar a feira daquele fruto agendada para 11 e 12 de agosto, foi esta terça-feira anunciado.

Em comunicado, a câmara refere que "mais de 70% dos expositores" não teriam produto suficiente para expor, sublinhando que aquele fruto é "extremamente sensível" às condições climatéricas.

"O ano em curso tem-se apresentado bastante irregular, facto que, numa primeira fase, levou ao atraso no desenvolvimento da produção e do fruto e, agora, com as temperaturas extremas dos últimos dias, levou, segundo os produtores e parceiros na iniciativa da Feira do Melão, a uma perda de quase 100 por cento", acrescenta.