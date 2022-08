O calor extremo registado no último mês, com dias sucessivos com temperaturas superiores a 40 graus, foi acompanhado por um expressivo aumento da mortalidade. Morreram no espaço de um mês 10 504 pessoas. Em igual período do ano passado, mês em que não houve uma onda de calor, houve 8807 óbitos. Morreram, assim, mais 1697 pessoas do que seria expectável para esta altura do ano, segundo os dados provisórios do sistema de vigilância da mortalidade, da responsabilidade da Direção-Geral da Saúde.









