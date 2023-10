Calor, vento e humidade põem País em alerta para incêndios florestais

A Proteção Civil está em alerta máximo devido ao perigo de incêndio, pelo menos até ao próximo fim de semana, devido às altas temperaturas, anormais para esta época do ano, e, sobretudo, por causa do vento e da baixa humidade.O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, explicou na segunda-feira que foi necessário reativar medidas de proteção da floresta contra incêndios, com reforço de meios humanos e materiais.Desde o dia 1 de janeiro e até esta segunda-feira, o País registou 7223 incêndios que destruíram uma área de 33 mil hectares de floresta e mato.