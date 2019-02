Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cama por fazer trama candidato à Marinha violado por sargento

Militar que atacou teve caso igual há 18 anos.

Por Sérgio A. Vitorino | 01:30

O candidato à Marinha, de 18 anos, tinha saído do dormitório onde passara a noite, nas instalações navais de Alcântara, quando um dos responsáveis do recrutamento lhe perguntou se fizera a cama, na quinta-feira de manhã.



O jovem tinha-se esquecido e voltou atrás. Terá sido a única ocasião em que andou sozinho pelas instalações e o sargento predador aproveitou-a para enganar e abusar sexualmente do mancebo, dentro da caserna.



Tal como o CM noticiou, o sargento, com mais de 50 anos, está a ser investigado pela PJ Militar após o candidato ter denunciado que o homem lhe disse ser médico (na realidade tem outras funções no Laboratório de Análises Farmacotoxicológicas da Marinha) e que precisava de lhe fazer alguns exames.



Para ‘despachar’, os exames seriam na caserna e não num gabinete. Mandou a jovem vítima despir-se e abusou dela através de toques nos genitais e importunação sexual.



O mancebo repeliu o falso médico e foi relatar os abusos ao oficial de serviço. Foi de imediato chamada a PJ Militar, que ao final da tarde ouviu a vítima - apoiada por duas psicólogas - e o sargento, que negou as suspeitas. Mas foi afastado do contacto com todos os candidatos. As casernas são no piso abaixo do laboratório e o suspeito já não estava autorizado a lá entrar.



O CM sabe que o mesmo militar, em dezembro de 2000, cumpriu seis dias de prisão e foi mudado de unidade depois de um outro escândalo sexual. "Foi punido de acordo com o regulamento em vigor na altura", explica a Marinha.



"Não nos revemos nem toleramos este tipo de comportamento", disse ao CM fonte da Armada, que tem em curso um processo interno que "dê respostas" e permita "implementar medidas de controlo adicionais para que uma situação como esta não se repita."