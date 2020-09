Câmara critica ‘crimes’ no Morro em Gaia

Curioso é ver como muita gente se atira às entidades e nem uma palavra contra estes irresponsáveis, com comportamentos criminosos. Se não houver civismo, não adianta encerrar o jardim do Morro, eles irão para outro lado". É com palavras duras que Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara de Gaia, critica a cena de pancadaria violenta, entre dezenas de jovens, no passado domingo.As autoridades estimam que cerca de 800 pessoas tenham estado presentes numa festa ilegal. A sucessão de ajuntamentos de jovens, nos últimos dias, no jardim do Morro, em Gaia, terminou, ao final da tarde de domingo, com pancadaria e apedrejamentos a elementos da PSP do Porto, quando um grupo de dezenas pessoas se envolveu em agressões.Quando a violência estalou, por desavenças entre grupos rivais, a Unidade Especial de Polícia da PSP do Porto foi chamada para separar os jovens. Quando os agentes chegaram ao local, foram apedrejados pelos jovens.O encontro tinha sido combinado através das redes sociais, onde circulou um cartaz a informar hora e local para a ‘Festa da Gaiola’, para assinalar o fim do mês de agosto.O presidente da Câmara de Gaia admite reforço da vigilância, mas apela ao civismo.