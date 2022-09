Câmara da Guarda pede "forte músculo financeiro" para reparar prejuízos dos incêndios

O presidente da Câmara da Guarda, Sérgio Costa, disse, esta segunda-feira, esperar "um forte músculo financeiro" para que os prejuízos com os incêndios possam ser reparados, que no seu concelho são de "muitos milhões de euros".

"Aquilo que nós queremos é que haja uma forte vontade, um forte músculo financeiro para que seja possível fazermos todas estas intervenções que precisam de ser feitas, algumas no curto prazo, outras no médio prazo e outras no longo prazo. É muito importante", disse esta segunda-feira o autarca.

Sérgio Costa [Movimento Pela Guarda] falava aos jornalistas na Quinta da Taberna, na freguesia de Videmonte, concelho da Guarda, à margem de uma reunião de representantes dos concelhos afetados pelos incêndios no Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE) com o eurodeputado social-democrata Álvaro Amaro, para preparação de um conjunto de iniciativas no âmbito das instituições europeias para minimizar os prejuízos causados pelas chamas.