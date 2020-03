Câmara da Maia vai testar idosos de todos os lares do concelho

A Câmara Municipal da Maia anunciou este sábado que a partir de terça-feira vai efetuar testes de despiste da covid-19 a todos os idosos hospedados nos lares de terceira idade, públicos e privados, existentes no concelho.

Em comunicado, a autarquia liderada por António Silva Tiago adianta que, "em estreita articulação com as autoridades de saúde local e regional", tem estado "a trabalhar no desenho institucional e operacional deste plano, que será levado à prática já na próxima semana, estando prevista a realização dos primeiros testes na próxima terça-feira".

Segundo adianta, foi criado um grupo de trabalho constituído por dois elementos do corpo clínico da autoridade de saúde local e por dois elementos da autarquia, "para definir os critérios essenciais que vão reger esta operação no terreno".