Câmara de Aljezur abre concurso para 35 funcionários

Contratação de seis técnicos superiores, 24 assistentes operacionais e cinco assistentes técnicos.

Por José Carlos Eusébio | 08:31

A Câmara de Aljezur abriu esta segunda-feira um concurso público para a contratação de 35 novos funcionários, nomeadamente técnicos superiores e assistentes técnicos e operacionais.



Ao que apurou o CM, até ao final do corrente ano deverão ser lançados outros concursos para o ingresso de mais cerca de 20 trabalhadores.



"A câmara esteve impedida de contratar durante uma série de tempo, pelo que nos encontramos atualmente muito debilitados, nomeadamente nas áreas operacional e técnica", refere ao CM José Gonçalves, presidente da autarquia, adiantando que só em termos de pessoal operacional registou-se uma diminuição de "quase 50%" no número de funcionários, ao longo dos últimos anos.



O concurso esta segunda-feira aberto prevê a contratação de técnicos superiores para as áreas de desporto (2), Proteção Civil (1), turismo (1) e arquitetura (2), bem como de cinco assistentes técnicos e 24 operacionais.



O prazo para apresentação de candidatura é de 10 dias úteis, a contar da data de publicação do aviso do concurso em Diário da República. Os contratos de trabalho serão celebrados por tempo indeterminado.



"No último ano já conseguimos repor algumas áreas", realça o autarca, adiantando que atualmente a câmara conta com cerca de "190 funcionários". No orçamento deste ano está prevista a possibilidade de reforço do quadro de pessoal com a contratação de mais "55 ou 56" trabalhadores, segundo revela José Gonçalves.



Além de Aljezur, outras autarquias algarvias têm vindo a abrir concursos para contratação de funcionários, como é o caso, por exemplo, de Albufeira que, no passado mês de abril, avançou com um procedimento para o preenchimento de 63 postos de trabalho.