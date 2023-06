Câmara de Arcos de Valdevez averigua acidente que feriu gravemente uma jovem

A Câmara de Arcos de Valdevez está a investigar as causas do acidente, quinta-feira, na praia fluvial da Valeta, que deixou em estado crítico uma jovem de 15 anos, foi esta sexta-feira divulgado.

Na quinta-feira, cerca das 16h30, uma jovem de 15 anos foi "sugada" pela comporta do açude da Valeta, situado junto à praia fluvial, no centro da vila de Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho, a jovem sofreu "traumatismos graves na cabeça", tendo sido transportada em "estado grave" ao hospital de São João, no Porto.

Contactada pela agência Lusa, fonte daquela unidade hospitalar disse que a jovem se encontra "em estado crítico, mas estável".

À Lusa, o presidente da Câmara de Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, João Manuel Esteves, disse que a autarquia está a "averiguar as circunstâncias em ocorreu o acidente".

"Lamentamos o que aconteceu. Contactamos de imediato com a família. Estamos mais preocupados com que a jovem esteja bem e recupere", afirmou.

O autarca social-democrata adiantou que a época balnear na praia da Valeta, no centro da vila, abre no sábado. Durante a época balnear a praia fluvial é vigiada por nadadores-salvadores.

Fora da época balnear, adiantou João Manuel Esteves, "no local está colocado um sinal de proibição de nadar e saltar para a água e, nas imediações da comporta do açude, estão instaladas boias para assinalar a interdição de transpor aquela barreira.

O autarca adiantou que a gestão da comporta é da responsabilidade da Câmara de Arcos de Valdevez, que adjudicou a sua manutenção a uma empresa.

Anteriormente à Lusa, a GNR disse que vai enviar para o Ministério Público (MP) o registo do acidente.

Fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, adiantou que "o processo daquela ocorrência está a ser ultimado e, que será remetido para o MP no prazo legal previsto, de 10 dias".

Aquela fonte adiantou que caberá ao MP decidir as medidas necessárias para a apurar as razões do acidente.