Câmara de Barcelos investigada por eventual favorecimento a empresa de segurança

Buscas estenderam-se às instalações de duas empresas e a várias residências.

Por Lusa | 21:17

As buscas realizadas na quarta-feira pela Polícia Judiciária na Câmara de Barcelos relacionam-se com o "eventual favorecimento", por parte daquele município, a uma empresa de segurança, disse esta quinta-feira à Lusa a Procuradoria-Geral da República (PGR).



Segundo a PGR, as buscas estenderam-se às instalações de duas empresas e a várias residências.



As buscas foram realizadas no âmbito de um inquérito do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Braga, iniciado em 2014.



A empresa de segurança em causa "prestava serviços" para a Câmara de Barcelos.



Na quarta-feira, a Câmara de Barcelos divulgou, em comunicado, que foi alvo de buscas, decorrentes de "denúncia anónima".



No comunicado, a câmara acrescentou que "manifestou total disponibilidade e colaboração com as autoridades competentes, tendo facultado o acesso a toda a informação e documentação solicitada".



"O executivo municipal aguarda com toda a tranquilidade o desenrolar da investigação", referia ainda o comunicado.