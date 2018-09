Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara de Braga aprova venda da antiga saboaria Confiança

Edifício histórico está à venda por quatro milhões de euros.

Por Liliana Rodrigues | 01:30

Apesar da polémica, a Câmara de Braga aprovou esta quarta-feira a venda da antiga saboaria Confiança por quatro milhões de euros - mais meio milhão de euros do que o preço pago pela autarquia.



Os vereadores do PS e da CDU votaram contra e acusaram a maioria PSD/CDS-PP/PPM de ser uma "comissão liquidatária do que resta do património industrial" local, depois de terem pedido o adiamento da votação "para poder ser mais amplamente discutido".



"Há uma pressa incompreensível neste processo, na aprovação desta venda. Isto devia ser mais amplamente discutido, com o envolvimento da sociedade civil e não apenas dentro da maioria deste executivo", afirmou, no final da reunião, o vereador do PS Artur Feio. Ainda segundo este socialista, "o argumento da falta de fundos para investir não cola".



Mas a polémica está instalada e a oposição à decisão do executivo de Ricardo Rio até está a ganhar voz dentro do PSD. O presidente da Junta de Freguesia de S. Victor, o social-democrata Ricardo Silva, escreveu a Rio a solicitar que o processo de alienação fosse suspenso por seis meses para poder apresentar "um programa de matriz cultural para o imóvel".



Na carta, o autarca deixa bem patente o mal-estar por não ter sido ouvido. "Não conhecendo os argumentos que conduziram a esta decisão e não conseguindo explicar os motivos da celeridade deste processo, sem auscultar entidades parceiras, estou inibido de prestar melhores informações", lê-se.



"Hoje é um dia muito triste e negro para o futuro da Confiança. Temos ainda alguma esperança de que a sociedade civil se mobilize e que venha a ser impedida esta venda hoje aprovada", referiu Carlos Almeida, vereador da CDU.