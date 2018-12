Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara de Braga e Universidade do Minho promovem visitas às Carvalheiras

Assinado protocolo de cooperação entre a autarquia e a Universidade do Minho.

Por Secundino Cunha | 09:27

A Câmara de Braga e a Universidade do Minho assinaram esta segunda-feira o protocolo de cooperação que visa o desenvolvimento do projecto integrado de valorização, musealização e adequação à visita do conjunto arqueológico das Carvalheiras, classificado como Imóvel de Interesse Público.



O trabalho será desenvolvido em duas fases, prevendo-se que o pré-projecto seja apresentado no primeiro semestre de 2019 e que o espaço arqueológico da Braga Romana possa ser aberto à população em meados de 2025.



Para Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga, este é o "momento de reafirmação da parceria existente com a Universidade do Minho, com o conhecimento que é produzido na cidade e ainda com a valorização do património de uma cidade que ambiciona ser Capital Europeia da Cultura".



A primeira fase do projecto será desenvolvida ao longo do próximo ano e contemplará a concepção da solução arquitectónica de musealização das ruínas e dos circuitos de visita, das soluções de conservação e cobertura dos vestígios, da solução arquitetónica do centro de interpretação e da sua articulação com a área a visitar.



A segunda fase, que diz respeito à execução do projecto propriamente dito, será desenvolvida a partir de 2020, devendo ser concluído em cinco anos. Este projecto permitirá criar as condições para dotar o interior do quarteirão de um parque urbano, aberto à cidade.



Segundo Manuela Martins, vice-reitora da Universidade do Minho, a entrada no circuito será feita pela Rua Cruz de Pedra, a partir de um imóvel propriedade do município de Braga e que será recuperado para acolher um centro interpretativo que será a porta de entrada na Ínsula das Carvalheiras.