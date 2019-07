Câmara de Braga paga 10 milhões a consórcio que construiu Estádio Municipal

O Tribunal Central Administrativo Norte condenou a Câmara de Braga a pagar os "trabalhos a mais" ao consórcio que construiu o Estádio Municipal e que esta é "a sentença final", anunciou esta segunda-feira o presidente da autarquia.Na reunião do executivo, Ricardo Rio apontou que o valor a pagar à ASSOC (Grupo Rodrigues e Névoa, Casais, DST, ABB e três empresas que ficaram insolventes - Eusébios, J. Gomes e FDO) "pode chegar aos 10 milhões de euros"."Foi a sentença final, já sem recurso, que condenou também a Câmara Municipal de Braga. Neste caso, embora se trate de um valor a liquidar, há estimativas que apontam que, entre o valor e os juros inerentes, pode chegar perto dos 10 milhões de euros", explicou Ricardo Rio, para quem este encargo pode levar a uma situação dramática no município bracarense.Do lado da oposição, o PS, pela voz de Artur Feio, referiu que as contas do estádio "ora são umas, ora são outras" e que os números "atirados para a praça pública" devem ser explicados.O Municipal de Braga foi construído aquando do Euro 2004, desenhado por Souto de Moura, sendo que entre o arquiteto e a autarquia decorre um processo judicial em que aquele pede precisamente mais dinheiro pelo projeto.O orçamento previsto era de cerca de 65 milhões de euros, sendo que os últimos números conhecidos "atiram para 160 milhões de euros" já pagos.Rio já anunciou um referendo para outubro para questionar a população sobre a eventual venda do Municipal.