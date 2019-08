Câmara de Caminha entrega meios para povo combater incêndios

Três veículos com motobombas de baixa pressão, mangueiras, agulhetas e equipamentos de proteção estão entre os meios de combate a incêndios que a Câmara de Caminha entregou às freguesias de Arga (Baixo, Cima e São João).O investimento de cerca de 30 mil euros foi concretizado no âmbito do Orçamento Participativo, e pretende dotar aquelas freguesias de instrumentos para a população atacar fogos florestais que possam deflagrar na área da serra d’Arga.O acordo de cedência de equipamentos foi aprovado na última reunião do executivo municipal. Além das três viaturas de combate a incêndios, foram entregues quatro dolmans (casaco protetor) de sapador florestal, quatro conjuntos de calças, luvas, capacetes e óculos, quatro lanternas frontais, mangueiras, chaves multiúsos, uma motosserra e uma motorroçadora.O pacote inclui igualmente uma estrutura de aço para suporte de ferramentas, quatro batedores de tiras de madeira com cabo de algodão, três pás florestais com bordo cortante, três lâminas e três cabos para ferramentas.Desta forma, a população poderá defender-se de forma mais eficaz dos fogos florestais.A serra d’Arga é uma das manchas florestais do Alto Minho habitualmente atingidas por incêndios florestais. Em agosto de 2015 foi o palco do fogo mais grave registado naquele ano no concelho de Caminha.Esta serra abrange territórios dos concelhos de Caminha, Ponte de Lima e Viana do Castelo - municípios que pretendem que seja classificada como Área de Paisagem Protegida. Culmina a 824 metros de altitude, no Alto do Espinheiro. É nesta serra que nasce o rio Âncora.