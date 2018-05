Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara de Celorico da Beira assaltada

Prejuízos do roubo estão a ser avaliados.

Por Lusa | 11:54

A Câmara de Celorico da Beira, na Guarda, foi assaltada durante a madrugada desta terça-feira, mas ainda estão a ser averiguados os prejuízos do roubo, disse esta terça-feira à agência Lusa o presidente do município.



Carlos Ascensão explicou que houve um assalto com "mexidas em muitos papéis".



"Eventualmente, à procura de algum dinheiro", sintetizou, observando que mais tarde poderá fornecer outros dados sobre o assunto, findas as averiguações.



O relações públicas da GNR da Guarda, Cláudio Saraiva, confirmou também a ocorrência de um furto e referiu que o núcleo de investigação criminal e o núcleo de apoio técnico estão no local, a fazer a inspeção judiciária e a análise criminalística, bem como a recolha de vestígios.