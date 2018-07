Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara de Felgueiras reclama mais verbas para regeneração urbana

Nuno Fonseca afirma que município deveria receber mais fundos por contribuir para o país com negócios de 1.800 milhões de euros.

Por Lusa | 00:08

O presidente da Câmara de Felgueiras disse esta sexta-feira que o município merecia ser considerado de "nível superior" pela tutela na afetação de verbas de regeneração urbana, porque contribui para o país com negócios de 1.800 milhões de euros.



"Somos talvez a maior potência da região e recebemos apenas cinco milhões, em comparação com os 11 milhões de Penafiel", comentou Nuno Fonseca, em declarações aos jornalistas.



Para o autarca, não se entende esta situação, contra a qual, prometeu, vai continuar a bater-se junto das entidade oficiais.



Nuno Fonseca falava após a cerimónia de apresentação de alguns projetos de regeneração urbana realizada no dia em que Felgueiras assinalou os 28.º aniversário da elevação a cidade.



Assinalando o caráter simbólico da efeméride, a dinâmica económica do concelho e o seu contributo para a economia portuguesa, o presidente da câmara insistiu que o reforço de verbas para a regeneração urbana constituiria um reconhecimento da importância de Felgueiras no contexto nacional e permitiria dar melhores condições aos munícipes.



Na sessão de esta sexta-feira foram apresentados dois projetos considerados estruturantes para a regeneração urbana da sede do concelho, nomeadamente a intervenção que está prevista para a zona envolvente à igreja matriz.



Os trabalhos terão como preocupação central a mobilidade de toda a zona, eliminando alguns obstáculos, promovendo a nivelação de vários patamares e criando-se bolsas de estacionamento de viaturas, para uma maior proximidade ao centro. As ruas contíguas serão intervencionadas para as tornar mais seguras e as zonas pedonais, incluindo os passeios, ganharão nova importância. O granito será o material privilegiado.



A obra está em fase final de adjudicação e deverá arrancar em breve, segundo o autarca.



Na sessão foi também apresentado o projeto de remodelação da Avenida Dr. Leonardo Coimbra, um eixo central da cidade e importante zona de comércio e serviços.



A equipa projetista pretende melhorar a mobilidade para peões, com passeios mais largos, acrescentando-se uma ciclovia à avenida central da cidade.



As faixas de rodagem ficarão mais estreitas, sobretudo o trecho próximo da Praça da República, o que implicará a proibição na circulação de veículos pesados, o que atualmente não acontece.



A nova configuração da avenida contará com passadeiras para peões sobrelevadas, para controlo de velocidade da circulação rodoviária e maior segurança dos peões.



A intervenção prevê também a eliminação de vários lugares de estacionamento, o que foi desvalorizado pelo presidente da câmara, lembrando que numa zona próxima, na Praça Dr. Machado de Matos, há um parque estacionamento subterrâneo que tem atualmente pouca utilização e pode constituir uma boa alternativa.



Nuno Fonseca previu que a remodelação daquela artéria deverá ser realizada ainda neste mandato autárquico.