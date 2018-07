Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara de Guimarães quer acabar com utilização de copos de plástico descartáveis

Objetivo passa por reduzir quantidade de lixo produzido no centro histórico da cidade.

Por Fátima Vilaça | 10:57

Todos os anos são utilizados, só nos bares do centro histórico de Guimarães, mais de 231 mil copos de plástico descartáveis.



Esta realidade levou a autarquia a procurar alternativas para reduzir a quantidade de lixo produzido e o projeto CARE (‘cuidar’, em inglês) já foi apresentado. Pretende, assim, substituir os copos de plástico por outros reutilizáveis. A medida já está no terreno. Todos os bares e restaurantes daquela zona da cidade berço já têm os novos recipientes.



Para os clientes, o processo é simples - cada copo tem uma caução de um euro, que é restituída com a devolução do recipiente em bom estado.



Sérgio Castro Rocha, presidente do conselho de administração da empresa municipal Vitrus Ambiente explica que, com este projeto, a autarquia espera resolver dois problemas do centro histórico: "Um problema ambiental derivado do consumo exagerado de plásticos descartáveis e, consequentemente, dificuldades na limpeza urbana".



Já o presidente da autarquia mostrou-se chocado com os dados revelados pela empresa municipal e sublinhou que o desejo do executivo é que o projeto seja alargado a todo o território concelhio. "Estes dados são assustadores, quando percebemos que esta quantidade de lixo está a prejudicar não só o nosso ambiente, mas também o património.



É fundamental mudar comportamentos e perceções, e sensibilizar as pessoas para construirmos uma ecoconsciência", constatou Domingos Bragança.



Na primeira fase do projeto, serão lançados quatro figurinos de copos, que realçam a identidade da cidade de Guimarães.