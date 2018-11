Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara de Lagoa cria centro para animais e arranja ruas

Centro de recolha de animais vai ser feito junto à Fatacil e custará 320 mil euros.

Por José Carlos Eusébio | 06:00

A construção de um centro de recolha de animais abandonados, as obras de requalificação urbana e a ampliação e beneficiação das redes de água e de iluminação pública são as grandes prioridades de investimento da Câmara de Lagoa para o próximo ano. O orçamento total da autarquia atinge os 36 milhões de euros.



"O centro de recolha de animais será construído no espaço do antigo canil municipal, próximo da Fatacil, representando um investimento de 320 mil euros", refere ao CM Francisco Martins, presidente da autarquia.



O equipamento ficará dotado de 14 boxes para cães e 8 boxes para gatos, dispondo ainda de quatro celas circulares de quarentena (duas para cães e duas para gatos). Haverá também uma sala de cirurgia.



No que se refere à requalificação urbana, destaque para a intervenção prevista na rua Ernesto Cabrita e largo do Município, no valor de meio milhão de euros. Francisco Martins explica que a rua "ficará com um sentido único de trânsito", de forma a aumentar "o espaço para peões". A intervenção prevista para a zona envolvente ao antigo edifício da câmara - que futuramente será transformado em museu - contempla a criação de zonas verdes, estacionamento e esplanadas.



Em relação ao abastecimento de água, o presidente da câmara revela que é "necessário substituir condutas que têm quase 40 anos, o que gera muitas perdas de água". Para já, a autarquia reservou uma verba de 300 mil euros para obras.



Na lista de investimentos realce ainda para o gasto de cerca de 200 mil euros na ampliação e beneficiação da rede de iluminação pública do concelho.