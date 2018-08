Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara de Lagos quer duas rotundas na EN125

Câmara avança com pedido à Infraestruturas de Portugal para a construção de rotundas junto à vila de Odiáxere.

A Câmara de Lagos quer que sejam construídas duas novas rotundas junto à vila de Odiáxere, na Estrada Nacional 125. "O objetivo é melhorar a mobilidade e a segurança", refere ao CM Hugo Pereira, vice-presidente da câmara, adiantando que já existem "conversações com a Infraestruturas de Portugal".



A proposta da autarquia, que foi ontem debatida em reunião de vereação, passa pela construção de uma rotunda a nascente e outra a poente de Odiáxere, em zonas onde , desde a requalificação da EN125, existe um traço contínuo.



Atualmente, os veículos provenientes da zona de Arão estão impedidos de virar à esquerda, em direção a Portimão. Na parte poente também não é possível atravessar a estrada, o que, nesse caso, dificulta o acesso de viaturas a diversas empresas que se encontram instaladas junto à EN125.



Para não terem de percorrer vários quilómetros até às rotundas mais próximas, que dão ligação à Via do Infante, muitos automobilistas costumam optar por inverter a marcha no interior da zona urbana de Odiáxere, aproveitando o facto de ser uma zona sem traço contínuo. Mas as manobras, sobretudo dos veículos pesados, acarretam alguns riscos.



O custo da construção destas duas novas rotundas está estimado em cerca de 600 mil euros. A empresa proprietária de uma fábrica de congelação de pescado, que vai ser inaugurada em breve, e a Câmara de Lagos estão disponíveis para financiar a rotunda da parte poente, ficando a Infraestruturas de Portugal responsável pelo investimento necessário para construir a outra rotunda.