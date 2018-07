Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara de Lisboa quer elétrico 15 de volta à Cruz Quebrada

Transporte percorre a zona ribeirinha, ligando a Praça da Figueira na Baixa até Algés, já no concelho de Oeiras.

Por Edgar Nascimento e Margarida Andrade | 10:24

A Câmara Municipal de Lisboa pretende voltar a estender a circulação do elétrico 15 à Cruz Quebrada.



"Vamos expandir a rede de elétrico do 15. Estamos em diálogo com a Câmara Municipal de Oeiras para podermos expandir até à Cruz Quebrada. Temos a infraestrutura feita", referiu o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, em entrevista à RTP.



O percurso do elétrico 15 que ligava a Praça do Comércio ao Estádio Nacional/Cruz Quebrada foi desativado em 1996. Atualmente, o 15 liga a Praça da Figueira a Algés, no concelho de Oeiras. Medina quer que esta linha volte a funcionar até à Cruz Quebrada no "imediato", mas afirma que "agora depende" da Carris .



Dentro de Lisboa, a autarquia planeia que o 15 chegue também a Santa Apolónia ainda neste mandato e que, numa fase posterior, chegue também ao Parque das Nações. Para tal, a Câmara de Lisboa vai "lançar o concurso para a aquisição de 30 novos elétricos, que complementarão os atuais 15".



Fernando Medina prometeu ainda que serão "elétricos novos, modernos" e não com aspeto tradicional. "É, aliás, isso que a generalidade das cidades modernas estão a fazer quando podem, nós é que podíamo-nos ter poupado a estarmos a recuperar uma destruição. Era muito bom que não tivéssemos destruído a rede", lamentou o autarca da capital.



Embora ainda esteja em estudo, Fernando Medina avançou que pretende fazer chegar os elétricos da Carris também a outros concelhos vizinhos, nomeadamente Odivelas, Loures ou Amadora.