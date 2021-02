Câmara de Lousada denuncia venda fraudulenta de calendários no concelho

A venda de calendários porta-a-porta na freguesia de Cristelos, em Lousada, com a indicação de que é para ajudar o comércio local e que conta com o apoio do município não passa de uma burla.



O caso foi denunciado, esta quarta-feira de manhã, pelo presidente da Câmara, Pedro Machado, na sua página de Facebook, que aleta para a "fraude".





"Informamos que esta situação, se estiver a ocorrer, é fraude, pelo que já denunciamos às autoridades este tipo de atos", escreve o autarca que pede ainda que caso alguém seja confrontado com este tipo de venda que informe a GNR.