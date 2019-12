Câmara de Oliveira de Azeméis espera penas milionárias no âmbito do processo Ajuste Secreto

Hermínio Loureiro e Isidro Figueiredo, ex-autarcas, e o vereador Ricardo Tavares receberam pedidos cíveis da Câmara de Oliveira de Azeméis, juntamente com diversas coletividades, no valor global de 2,8 milhões de euros, no âmbito do processo Ajuste Secreto. "Há a imposição legal de avançarmos com os pedidos para ressarcir a quantia com que a câmara foi lesada", disse aoJoaquim Jorge (PS).O atual autarca recorda ainda que "há vários processos à espera de decisão, que poderão dar penas de vários milhões ao município".No âmbito do caso Ajuste Secreto, "o Ministério Público entendeu que a câmara municipal foi prejudicada e, portanto, exigiu que fosse movido um pedido de indemnização cível" contra os arguidos, acrescentou o edil. Na lista de entidades alvo de pedidos de indemnização estão o Clube Desportivo de Cucujães, o FC Cesarense, a Juventude Carregosense, a Oliveirense, a Associação de Pais da Escola EB 2,3 Ferreira da Silva e até a Junta de Macieira de Sarnes."Nada nos move contra as entidades, mas por obrigação legal temos de intentar estes pedidos para sermos ressarcidos", indicou Joaquim Jorge. O antigo presidente da câmara, Hermínio Loureiro, foi acusado de 142 crimes. O processo Ajuste Secreto inclui 68 arguidos no caso de corrupção, tráfico de influências, peculato e falsificação de documentos.Entre os processos gerados por "gestão errada" dos anteriores executivos está "uma litigância de 2,5 milhões relacionada com uma imobiliária e terrenos", revelou Joaquim Jorge.