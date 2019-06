Câmara de Ponte de Lima avança com obra para travar sinistralidade em acessos à EN 203

A Câmara de Ponte de Lima vai avançar com a empreitada de remodelação da via Foral Dona Teresa, de acesso àquela vila do Alto Minho, para prevenir a sinistralidade na Estrada Nacional (EN) 203, informou hoje o município.De acordo com a Câmara de Ponte de Lima, presidida por Victor Mendes (CDS-PP), "a intervenção visa dotar a Via Foral de D. Teresa (designação daquele troço da EN 203) de melhores condições de segurança, tendo em conta os vários acidentes mortais ocorridos nos últimos anos".O prazo de execução da obra, "após a consignação dos trabalhos, é de cinco meses e o valor previsto da empreitada ronda os 775 mil euros, sendo que cerca de 400 mil euros são suportados pela Infraestruturas de Portugal (IP)".A decisão de iniciar a requalificação daquela via foi aprovada, na última reunião camarária."A via em causa é um dos principais acessos à vila de Ponte de Lima, integrando uma malha urbana plenamente consolidada, onde se localizam diversos espaços e equipamentos públicos educativos e desportivos, bem como estabelecimentos de comércio e de serviços", refere o município.A decisão de avançar com a empreitada resultou de um acordo estabelecido entre a Câmara de Ponte de Lima e a IP."Embora os encargos de gestão da manutenção deste troço de estrada nacional não estivessem sob a tutela da autarquia, mas sob a jurisdição da IP, ambos celebraram um acordo de gestão, decorrente da atitude proativa por parte do município, para que a intervenção possa ser efetivada. Este acordo de gestão permitirá ao município avançar com a intervenção, enquanto dono da obra", explicou a autarquia.O projeto de reabilitação prevê "o tratamento da travessia urbana, incluindo o reordenamento de acessos e a reformulação de interceções, através da construção de duas rotundas de forma a reduzir a velocidade de circulação automóvel".A empreitada "inclui também a execução de um separador central, infraestruturas, iluminação, ciclovia e vias pedonais da envolvente urbana, para uma maior segurança do peão".Em novembro, um movimento cívico criado em Ponte de Lima promoveu uma vigília para "sensibilizar peões e automobilistas" para a necessidade de prevenir a sinistralidade na EN 203.A vigília surgiu na sequência de um atropelamento, que causou a morte de uma mulher de 56 anos.Já em novembro de 2017, a Câmara de Ponte de Lima tinha aprovado um voto de protesto por a IP não avançar com a requalificação daquela via.