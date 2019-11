Câmara de Portimão embarga obra de demolição de vivenda

A Câmara de Portimão decidiu esta quinta-feira embargar a obra de demolição da vivenda Compostela, também conhecida como a casa do Conde da Covilhã, um dos edifícios mais antigos e emblemáticos da Praia da Rocha. Anteriormente, a autarquia já tinha anunciado a suspensão do Plano Diretor Municipal (PDM) para aquela zona turística, de forma a evitar situações semelhantes.O embargo é justificado pelo facto de ter sido ordenada, na passada terça-feira, uma fiscalização às obras em curso em que "foram levantadas dúvidas se a execução das mesmas estará em conformidade com o projeto aprovado e os seus pressupostos", explica a câmara.A demolição da vivenda tem vindo a suscitar uma onda de protestos nas redes sociais, tal como oesta quinta-feira noticiou, por se tratar de um edifício emblemático que resistiu, ao longo das últimas décadas, à invasão de betão da Praia da Rocha.A vivenda pertence atualmente a Armando Faria, um antigo empresário de sucesso da indústria dos perfumes. O objetivo da demolição do edifício histórico é permitir a construção de um novo prédio (parte já está em construção, ao lado da vivenda), com 16 quartos.O projeto é assinado pelo arquiteto Luís Veríssimo, que é atualmente presidente da Junta de Freguesia de Ferragudo, no concelho de Lagoa, eleito pelo Partido Socialista.