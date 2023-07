Câmara de Santarém suspende funcionário do Urbanismo devido a irregularidades

A Câmara de Santarém suspendeu preventivamente de funções um funcionário do Departamento de Urbanismo, suspeito de estar envolvido em "irregularidades num processo de licenciamento de obras particulares". Questionada pelo, a autarquia explica que o executivo, ao ter tido conhecimento do caso, instaurou "o competente procedimento interno" e comunicou "os factos ao Ministério Público"."Foram ainda desencadeados procedimentos internos que permitam melhorar, controlar e mitigar os riscos associados à prática das irregularidades", acrescenta a autarquia, que optou pela suspensão preventiva do funcionário, de 39 anos.Segundo oconseguiu apurar, este caso não está relacionado com as buscas que a Polícia Judiciária realizou nos Paços do Concelho no passado mês de fevereiro.