Câmara de Sintra abre inquérito ao caso do motorista que violou mulher com paralisia cerebral

No âmbito do programa da'Doa a Quem Doer', transmitido esta quinta-feira, a Câmara Municipal de Sintra "determinou a abertura de um inquérito".Ao que oteve acesso, Basílio Horta, presidente da Câmara de Sintra, "receberá, em audiência, os pais da vítima na sequência de pedido por eles anteriormente formulado o qual só agora chegou ao seu conhecimento".Em causa está a violação de uma mulher com paralisia cerebral por parte de um motorista da Câmara Municipal de Sintra. O crime foi cometido várias vezes durante as viagens entre uma instituição e a depois casa da vítima.