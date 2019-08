Câmara de Sintra oferece 12 carros às polícias

A Câmara de Sintra investiu 276 mil euros em doze carros-patrulha que vai entregar aos postos da GNR e esquadras da PSP do concelho. As viaturas chegaram ontem e vão ser distribuídas segunda-feira, em Queluz, em cerimónia com o autarca Basílio Horta e o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Em Sintra vivem quase 400 mil pessoas. É o segundo concelho mais populoso do País, atrás de Lisboa. Em 2018, registou 10 922 crimes, de acordo com o Relatório de Segurança Interna."As novas viaturas que vamos entregar à PSP e GNR vão melhorar a segurança de todos que vivem e trabalham no nosso concelho, melhorando o policiamento através de uma cobertura do território mais eficaz", disse Basílio Horta aoDos 12 carros-patrulha, 8 serão entregues à PSP e 4 à GNR. Ambas as forças de segurança têm tido problemas recorrentes com a frota envelhecida. Já chegou a existir uma só viatura para patrulhar toda a área urbana. "O concelho de Sintra, as nossas cidades, precisam de mais segurança. Temos de ter mais polícia e um reforço dos meios de forma a que as nossas forças policiais tenham capacidade de intervenção", afirma.A cedência das 12 viaturas para patrulhamento surge "no âmbito do protocolo de cooperação institucional assinado pela autarquia com a GNR e a PSP", em dezembro de 2018. "A Câmara de Sintra não podia ficar indiferente a esta urgência e avançou nesta decisão de reforçar a segurança pública no concelho de Sintra", diz Basílio Horta.