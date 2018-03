Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara de Tavira integra 24 precários nos quadros

Proposta já foi aprovada na Assembleia Municipal.

Por João Mira Godinho | 08:50

A Assembleia Municipal de Tavira aprovou uma proposta, da câmara, para integrar 24 trabalhadores precários nos quadros do município. A proposta foi aprovada por unanimidade.



Entre os funcionários que vão ver o vínculos regularizado estão 15 assistentes operacionais para as funções de auxiliar de cuidados de criança, na área da educação (Divisão de Assuntos Sociais), cinco assistentes operacionais para as funções de apoio à administração direta na manutenção, reparação, construção, limpeza e montagem de edifícios, na área dos Armazéns (Divisão de Aprovisionamento e Infraestruturas), um assistente técnico para apoio à atividade administrativa, na área de Expediente (secção de Expediente e Apoio, Divisão de Administração) e três assistentes operacionais para limpeza das instalações municipais, na área da Limpeza (Divisão de Aprovisionamento e Infraestruturas).



PORMENORES

Mapa de pessoal

A proposta, aprovada a 27 de fevereiro, prevê a alteração ao Mapa de Pessoal do município para este ano, uma vez que o documento apenas previa a integração de 14 novos funcionários em 2018.



Alteração legal

A regularização do vínculo laboral dos trabalhadores precários do Estado foi estabelecida em lei pela Assembleia da República, em dezembro. A Assembleia Municipal de Faro também aprovou uma moção para aplicar a medida (do BE), mas ainda falta a aprovação da Câmara.