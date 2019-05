Câmara de Valongo distribui 10 mil sacos de pão de pano para combater plástico

A Câmara de Valongo vai distribuir na próxima semana 10 mil sacos de pão em pano aos estudantes do concelho para combater o uso do plástico, disse esta sexta-feira à Lusa o presidente da autarquia, José Manuel Ribeiro.A iniciativa surge no âmbito da edição de 2019 da Feira da Regueifa e do Biscoito de Valongo e Mercado Oitocentista, que decorre a partir de quarta-feira e até ao dia 02 de junho naquele concelho do distrito do Porto.A feira, que convida os visitantes a "saborear o pão, a regueifa, os biscoitos, a Sopa Seca e demais iguarias gastronómicas típicas da região", terá este ano um espaço maior em nome de um "crescimento que tem aumentado ano após ano, desde 2014", explicou o autarca.O evento tem como "principal objetivo valorizar e divulgar dois dos seus produtos de excelência, a regueifa e o biscoito", homenageando "uma das principais marcas identitárias de um município" que durante "400 anos foi o principal abastecedor de pão da cidade do Porto", acrescentou.Neste cenário, o executivo de maioria socialista "vai distribuir aos jovens nas escolas 10 mil sacos de pão de pano" que estarão decorados "com versos alusivos ao pão, ao biscoito e ao ambiente, apelando para que deixem de usar o plástico", salientou José Manuel Ribeiro."Queremos reativar memórias muito antigas e a entrega das sacas do pão, embora não haja este ano condições para chegar a todos, terá continuidade nos próximos anos e, dessa forma, enveredar pela sustentabilidade, recorrendo à velhinha saca do pão em pano em detrimento do saco de plástico", acrescentou.A Feira da Regueifa e do Biscoito e Mercado Oitocentista "envolve centenas de participantes, desde padeiros, biscoiteiros, doceiros, escolas, confrarias, associações, artesãos, empresas e restaurantes", ocupando a zona central da cidade de Valongo.Cumprindo no dia 31 de maio a bênção do pão e o cortejo dos padeiros, a edição de 2019 terá na véspera um 'showcooking' com o 'chef' Chakall e no último dia o concurso da Melhor Regueifa e do Melhor Biscoito da Feira.