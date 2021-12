Câmara de Vila Real avança com nova ação por causa de queda de grua em 2018

A Câmara de Vila Real disse esta quinta-feira que vai avançar com uma nova ação judicial devido à queda de uma grua num campo de futebol, após "um erro" que levou à extinção do processo pelo tribunal.

Na madrugada de 26 de novembro de 2018, em que se verificaram fortes rajadas de vento, uma grua de grandes dimensões caiu sobre o campo de futebol do Calvário, no centro da cidade, provocando danos nas bancadas e no relvado sintético avaliados em cerca de 300 mil euros.

O município liderado por Rui Santos avançou com uma ação em tribunal contra uma empresa de construção civil e, devido à demora do processo, avançou também com a recuperação dos danos.