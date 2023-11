Câmara de Viseu abre inquérito sobre morte de trabalhador atingido por árvore

A Câmara de Viseu vai abrir um inquérito interno para apurar as circunstâncias em que ocorreu, esta quinta-feira, a morte de um trabalhador que estava a cortar uma árvore em Rio de Loba, anunciou o seu presidente, Fernando Ruas.

No final da reunião do executivo camarário, Fernando Ruas disse aos jornalistas que o homem, natural do Couto de Baixo, "estava a trabalhar para uma empresa que presta serviços à Câmara de Viseu" quando é necessário abater árvores.

Segundo o Comando Sub-regional de Viseu Dão Lafões, o acidente aconteceu pouco antes das 09:30 e a morte do homem foi declarada no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

Fernando Ruas lamentou a morte do trabalhador, "que estava a cortar uma árvore", acrescentando que o município "já enviou a psicóloga para dar apoio aos colegas e aos familiares".

"Estamos a acompanhar o assunto", garantiu o autarca, lamentando que tenha ocorrido uma morte "num trabalho que dizia respeito à Câmara Municipal".