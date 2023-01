Câmara decide alargar horário de atendimento municipal em Espinho

A secção de atendimento municipal, em Espinho, vai estar aberta, das 09h00 às 13h00, no primeiro sábado de cada mês. A decisão foi tomada pelo executivo camarário e tem como objetivo facilitar o acesso aos serviços da autarquia.Segundo Maria Manuel Cruz, a decisão teve como base as necessidades dos espinhenses: "Muitos cidadãos não têm possibilidade ou facilidade em articular os seus horários profissionais e familiares com os horários normais de funcionamento do atendimento municipal. A decisão de abrir o atendimento aos sábados resulta da consciência de que e abrir a possibilidade de que, também ao fim-de-semana, os espinhenses tenham oportunidade de resolver assuntos relacionados com pagamentos, água, feiras, rendas, urbanismo ou educação", lê-se num comunicado do município nas redes sociais.Maria Manuel Cruz assumiu a presidência da depois da renúncia de Miguel Reis. O ex-autarca foi detido, pela polícia judiciária do Porto, na sequência da Operação Vórtex, relacionada com a suspeita dos crimes económico-financeiros e de corrupção. Miguel está em prisão preventiva.