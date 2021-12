E-mail falso usado em nome do presidente da Câmara do Funchal para extorquir dinheiro a cidadãos

A Câmara Municipal do Funchal vai denunciar ao Ministério Público um esquema fraudulento que usa um 'email' falso com o nome do presidente da autarquia para extorquir dinheiro aos cidadãos, foi esta sexta-feira anunciado.

Em comunicado, o município refere que "o alegado esquema fraudulento, que solicita entregas em numerário em troca de favorecimentos", utiliza o 'email' falso pedrocaladogovernoregionalpsd@gmail.com.

"A Câmara Municipal do Funchal solicitou à munícipe denunciante que apresentasse queixa junto das autoridades policiais, sendo que a autarquia também seguirá os trâmites legais para expor este caso ao Ministério Público", adianta a mesma nota.

A autarquia, liderada pelo social-democrata Pedro Calado, pede também aos munícipes que denunciem esta situação caso sejam contactos através do referido 'email', reportando-a às autoridades policiais competentes.