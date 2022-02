Câmara do Funchal e bombeiros em alerta após sismo ocorrido na madrugada de hoje

A Câmara do Funchal e as corporações de bombeiros do concelho permanecem em alerta após o sismo de magnitude 5,1 na escala de Richter ocorrido na madrugada desta quarta-feira na Madeira, indicou a autarquia, referindo não haver registo de danos.

"Não houve registo de qualquer dano pessoal ou material, até ao momento, nas duas corporações de bombeiros do Funchal [Sapadores e Voluntários Madeirenses]", esclarece a Câmara Municipal em comunicado, indicando não haver também qualquer registo de dano no seu património ou sob a sua gestão.

De acordo com a informação mais recente divulgada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o sismo ocorreu pelas 04h32 (mesma hora em Portugal continental), com epicentro a cerca de 45 quilómetros a sul do Funchal e foi sentido com intensidade máxima V (escala de Mercalli modificada) nos concelhos de Câmara de Lobos, Ribeira Brava (costa sul) e São Vicente (costa norte).

"Foi ainda sentido com menor intensidade nos concelhos de Calheta, Funchal, Machico, Ponta do Sol, Santa Cruz [costa sul] e Santana [costa norte]", esclarece o IPMA.

A Câmara Municipal do Funchal indica, por seu lado, que continua em "permanente articulação" com o Observatório Meteorológico do Funchal, no sentido de "estar atualizada de qualquer informação relevante" na sequência do sismo.

"As corporações de bombeiros, bem como os restantes serviços do município estão em alerta no sentido de agilizar qualquer resposta necessária e atempada, se assim for necessário", refere a autarquia.

Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).

De acordo com o IPMA, a intensidade V da escala de Mercalli modificada significa que o abalo "foi sentido fora de casa, as pessoas são acordadas, pequenos objetos em equilíbrio instável deslocam-se ou são derrubados, as portas oscilam, fecham-se ou abrem-se, os estores e os quadros movem-se e os pêndulos dos relógios param ou iniciam ou alteram o seu estado de oscilação".

Inicialmente, o IPMA informou que o sismo na Madeira tinha tido uma magnitude de 5,2 na escala de Richter, mas, entretanto, atualizou para 5,0 e finalmente para 5,1.

A autoridade nacional explica que a localização do epicentro de um sismo é um "processo físico e matemático complexo que depende do conjunto de dados, dos algoritmos e dos modelos de propagação das ondas sísmicas", pelo que "agências diferentes podem produzir resultados ligeiramente diferentes".

"Do mesmo modo, as determinações preliminares são habitualmente corrigidas posteriormente, pela integração de mais informação", refere o IPMA, alertando que a população deve acompanhar sempre as indicações dos serviços de proteção civil.