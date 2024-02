A Câmara do Porto pagou já uma indemnização de 1,89 milhões de euros a uma construtora lesada com a construção da Alameda da Prelada. O município foi também condenado a pagar 7,41 milhões a herdeiros de duas idosas donas de cinco das parcelas de terreno onde nasceu a Avenida 25 de Abril, entre as praças da Corujeira e das Flores, mas a autarquia pondera recorrer.









