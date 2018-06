Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara exige limpeza do mato no IP3 por parte das Infraestruturas de Portugal

Exigência surge após GNR ter multado a empresa pública.

Por Lusa | 15:05

O presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, avisou esta quinta-feira que mandará limpar o mato nas entradas da cidade, concretamente junto ao Itinerário Principal (IP) 3, se a Infraestruturas de Portugal não o fizer nos próximos 15 dias.



"O vice-presidente, que tem a área da Proteção Civil, já tem orientações minhas para dar prioridade ao IP3 e ao IP5", disse o autarca social-democrata aos jornalistas, justificando que esta medida se prende não apenas com a necessidade de prevenção de incêndios florestais, mas também com o brio de ter a cidade bem cuidada.



Almeida Henriques comentava aos jornalistas o facto de a Infraestruturas de Portugal ter sido multada pela GNR de Viseu por ainda não ter limpo o mato junto ao IP3, o que considerou "caricato, porque devia dar o exemplo".



"A penalização já ocorreu, mas não resolve o problema, porque aplicar uma multa à Infraestruturas de Portugal não implica que as estradas apareçam limpas", frisou.



A autarquia questionou a Infraestruturas de Portugal sobre o cronograma que tem para as limpezas no concelho, com o objetivo de perceber se se adequa ao seu.



"Se o prazo não me satisfizer, mando avançar com a limpeza das entradas da cidade e remeto o custo à Infraestruturas de Portugal", garantiu Almeida Henriques aos jornalistas, no final da reunião de Câmara.



Na sua opinião, 15 dias são o prazo razoável para que as limpezas sejam feitas, porque, apesar das condições climatéricas atuais, "pode de um momento para o outro vir uma vaga de calor" e aumentar o risco de incêndio florestal.



"Se a Infraestruturas de Portugal fizer isso num prazo razoável, ficamos felizes e, apesar de tardiamente, o assunto fica resolvido. Se não o fizer, vamo-nos substituir, como a lei define", sublinhou.



Além da necessária prevenção dos incêndios, Almeida Henriques aludiu ao brio da autarquia.



"Então estamos a receber os nossos turistas, os nossos emigrantes, vamos ter o Europeade, a Feira de S. Mateus, os Jardins Efémeros e uma cidade bem cuidada está a dar esta imagem de descuido no acesso à própria cidade, não sendo da nossa responsabilidade?", questionou.