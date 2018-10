Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara Municipal de Almada faz balanço positivo de época balnear

Concelho quer continuar a ser promotor de "uma cultura de segurança e prevenção".

A Câmara Municipal de Almada anunciou o encerramento da época balnear com o objetivo de continuar a ser promotora de "uma cultura de segurança e prevenção".



"A Câmara Municipal de Almada em estreita parceria com a Autoridade Marítima, Capitania do Porto de Lisboa, Bombeiros Voluntários de Cacilhas, Bombeiros Voluntários da Trafaria, Associação de Nadadores Salvadores Ancora e Associação de Nadadores Salvadores Atlântico, trabalharam este ano 2018 em conjunto para que durante a época pré balnear, balnear e pós balnear fosse garantida a segurança e salvaguarda dos utilizadores das praias", pode ler-se num comunicado da autarquia.



O concelho de Almada anunciou que contou com o apoio de 56.440 euros para melhorar as condições de segurança das praias durante a época balnear.



Registaram-se três mortes ao longo do período em que as praias foram vigiadas, que aparentemente terão resultado de doença súbita associada ao afogamento.