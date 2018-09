Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara pondera obras em escola de Vila Nova de Famalicão

Alerta foi feito pelo diretor do agrupamento de escolas Camilo Castelo Branco.

Por Liliana Rodrigues | 10:55

A Escola EB 2,3 Júlio Brandão, em Vila Nova de Famalicão, precisa urgentemente de obras.



O alerta é feito por Carlos Teixeira, diretor do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco – onde está inserida a EB 2,3 Júlio Brandão que, este ano, comemora 50 anos de existência. Funciona no atual edifício desde 1987.



"Esta instituição é capaz de se reinventar, de acomodar a inovação como uma oportunidade e nunca com uma dificuldade. Os professores fazem um esforço tremendo, mas há coisas que são estruturais", sublinhou o responsável, que foi apoiado pelo presidente da Câmara Municipal, já que o autarca assegurou haver "vontade e empenho" nesta matéria.



"Este edifício precisa de intervenções, à semelhança de outros edifícios e outras escolas do concelho de Famalicão", começou por referir o edil Paulo Cunha, lembrando que se encontra a terminar o processo de reforma dos edifícios do 1º ciclo, iniciado há alguns anos.



"À semelhança do que fizemos no pré-escolar e no 1º ciclo, também estamos inteiramente disponíveis para fazê-lo noutros níveis de ensino, desde que nos sejam dados os meios e os recursos, nomeadamente financeiros, para que isso aconteça".



E foi mais longe: "Não é desejável que uma criança, quando começa a sua formação no pré- -escolar, tenha condições do ponto de vista físico que são totalmente distintas daquelas que vai ter no segundo ciclo, no terceiro e no secundário".



Nesse sentido, e sem se comprometer com promessas, defendeu "um processo contínuo e uma harmonia do ponto de vista do edificado que seja consequente com a harmonia que existe no projeto educativo, na assertividade da educação e na competência de todos os profissionais".