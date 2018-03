Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara procura solução para reabilitar o tribunal de Santa Maria da Feira

Objetivo é requalificar e ampliar o antigo espaço, que foi abandonado e vandalizado.

Por Manuel Jorge Bento | 06:00

Dez anos ao abandono deixaram o edifício do antigo tribunal de Santa Maria da Feira completamente vandalizado, com vidros partidos, paredes cobertas a graffiti e lixo espalhado pelo interior. Emídio Sousa, presidente da câmara, diz que já é tempo de tratar da requalificação do espaço - encerrado em 2008 por risco de derrocada - e anuncia que vai reunir, já na próxima semana, com o Ministério da Justiça para tentar encontrar uma solução.



"É preciso que se inicie o processo com equipas técnicas para estudar a melhor solução. É altura de preparar o processo e o caderno de encargos, porque o atual tribunal, que é arrendado, já não tem a dimensão necessária para as necessidades da justiça na Feira", indicou o autarca ao CM.



Considera que o melhor será reabilitar e ampliar o edifício que está abandonado, para que a empreitada esteja concluída no prazo de cinco anos, ou seja, até 2023, quando termina o contrato de arrendamento do local onde o tribunal funciona atualmente, a escassas dezenas de metros do edifício desativado. O aluguer custa cerca de 70 mil euros por mês ao Estado.



Entretanto, ainda este ano deverá iniciar-se a empreitada de recuperação da ala norte do antigo tribunal, onde funcionavam as conservatórias. "O projeto, que foi elaborado pela câmara, está na fase de concurso público, o que deverá prolongar-se por seis meses, e aquele espaço vai, depois das obras, acolher uma das secções do tribunal", indicou Emídio Sousa. Esta empreitada representa um investimento de 640 mil euros.



O antigo tribunal de Santa Maria da Feira foi inaugurado em 1991, encerrado há 10 anos e, entretanto, vandalizado.