Câmaras ajudam a identificar autor de esfaqueamento na Luz

A PSP já identificou o adepto do Benfica que esfaqueou outro nas bancadas do Estádio da Luz, em Lisboa, no intervalo do encontro entre os encarnados e o AVS SAD, realizado na quinta-feira. Osabe que a videovigilância do Estádio da Luz foi fundamental na investigação da PSP.As câmaras começaram por captar o momento em que a vítima foi golpeada, sem gravidade, na presença das duas filhas menores. A vítima foi para o Hospital de Santa Maria.