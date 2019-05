Uma pastelaria foi assaltada durante a madrugada desta segunda-feira, em Setúbal. Em 30 segundos, os assaltantes conseguiram roubar a máquina de tabaco do estabelecimento.Os suspeitos foram apanhados pelas câmaras de vigilância da pastelaria.Segundo o que oconseguiu apurar, os assaltantes colocaram um caixote do lixo em frente à porta do estabelecimento e forçaram a entrada com recurso ao carro que utilizaram para se colocar em fuga após o furto.