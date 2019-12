Câmaras de Lagos e Aljezur avançam com benefícios para bombeiros

As câmaras de Lagos e de Aljezur vão avançar com a criação de um conjunto de benefícios para os bombeiros. A medida tem como objetivo reconhecer o trabalho desenvolvido pelos ‘soldados da paz’ e cativar mais voluntários para as corporações.Em Lagos foi aprovada na última reunião de câmara uma proposta apresentada pelos vereadores Nuno Serafim e Luís Barroso que prevê para os bombeiros a isenção do pagamento da taxa municipal de disponibilidade de água, o acesso gratuito às piscinas municipais e ginásio, bem como benefícios ao nível do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI).Hugo Pereira, presidente da câmara, refere aoque "terá agora de ser elaborado um regulamento", no qual serão definidas com rigor as medidas específicas a adotar. Além das que constam da proposta, poderão ainda "ser definidos outros benefícios", admite o autarca.No que se refere a Aljezur, a autarquia já tinha anunciado, há cerca de um ano, que ia avançar com a criação de um regulamento municipal para a atribuição de apoios e benefícios sociais aos bombeiros voluntários, mas o processo ainda não foi concluído.José Gonçalves, presidente da autarquia, realça aoque "as questões burocráticas demoram o seu tempo", até porque "o processo de dar isenções implica a necessidade de rever o regulamento de taxas e licenças". E adianta esperar que tudo esteja concluído no decurso "do primeiro semestre de 2020"."Queremos dar algum apoio e benefício à classe dos bombeiros voluntários, como retribuição pelo importante serviço que prestam a toda a comunidade. Eles dão a vida pelos outros", segundo refere ao CM Hugo Pereira, presidente da autarquia lacobrigense.Um dos grandes objetivos das medidas que vão ser adotadas pelas câmaras de Lagos e Aljezur é o de captar mais elementos para as corporações dos respetivos concelhos. A necessidade de criar mais incentivos para atrair voluntários tem sido, aliás, reclamada pelos bombeiros a nível nacional.