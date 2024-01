Dois restaurantes e uma confeitaria foram assaltados, na zona da Boanova, em Leça da Palmeira, na manhã desta sexta-feira. Os assaltantes furtaram em 30 segundos duas caixas registadoras dos restaurantes, com quantias entre os 40 e os 150 euros. Um dos assaltos foi captado pelas câmaras de videovigilância.Cerca de 10 automóveis também foram vandalizados, contudo, a PSP tem apenas o registo de três viaturas, no seguimento de queixas dos proprietários que fizeram as participações.O alerta foi dado pelas 6h15.