Câmaras dispensam apoios para limpeza da floresta

Sardoal, Baião e Viana do Castelo são os únicos municípios que apresentaram, até ao momento, candidaturas à linha de crédito para limpar a floresta. Foram atribuídos 408 mil €."Todos tiveram resposta favorável e a transferência do montante solicitado já foi efetuada", avançou o gabinete do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. As candidaturas continuam abertas até 30 de setembro.Criada para apoiar os municípios nas despesas de limpeza de terrenos, a linha de crédito, tal como em 2018, dispõe de 50 milhões de euros, em que "não estão definidos valores mínimos e máximos" para cada município.O decreto-lei que estipula a criação desta linha de crédito "define os procedimentos tendo em vista a atribuição de subvenções reembolsáveis aos municípios, destinadas a financiar as despesas em que estes incorram com a gestão de combustível nas redes secundárias, em substituição dos proprietários e outros produtores florestais" que não limpem os terrenos.