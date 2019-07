Câmaras nas fardas de PSP e GNR combatem racismo

A introdução de câmaras de vídeo nas fardas (‘bodycams’) dos agentes das forças de segurança (PSP e GNR) e o recrutamento de agentes em minorias étnicas, como a africana e a cigana, são duas medidas que constam do relatório contra o racismo, xenofobia e discriminação, esta terça-feira apresentado no Parlamento.A elaboração do relatório foi sugerida pela bancada do Partido Socialista, tendo como base as 346 queixas de racismo feitas à Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação em 2018.A Comissão parlamentar de Direitos, Liberdades e Garantias aprovou o estudo, no âmbito do qual foram interrogadas 31 entidades e personalidades e registado o apoio de 28 organizações.Além de visitas a instalações policiais, foram recolhidos os depoimentos dos responsáveis máximos da PSP, GNR, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e Serviços Prisionais.No documento final, é frisada a importância do controlo do trabalho das forças de segurança. As ‘bodycams’ surgem, por isso, como a recomendação mais forte feita ao Parlamento, para que este equipamento seja adotado pelas forças de segurança.Recorde-se que onoticiou, em novembro de 2017, que a PSP já dispõe destes equipamentos: pelo menos 300 unidades.Falta, no entanto, um despacho da Comissão Nacional de Proteção de Dados para que a utilização destas câmaras seja possível, situação que se mantém.O relatório apela ainda à realização de campanhas públicas que favoreçam a aproximação entre os polícias e as comunidades minoritárias.Casos como as agressões dos seguranças do Urban Beach a clientes, ou crimes de incêndio em património de pessoas de etnia cigana, todos em 2018, estão na base do relatório.O documento ontem apresentado no Parlamento sugere ainda o levantamento da origem étnico-racial dos reclusos das prisões portuguesas, após pedido à Comissão de Proteção de Dados.No depoimento prestado, a secretária de Estado da Administração Interna, Isabel Oneto, frisou a importância dos Contratos Locais de Segurança, na relação entre a comunidade e as polícias.