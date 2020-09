Câmaras tramam condutor em fuga na A1

Foram as imagens de videovigilância da A1, entre Oliveira do Bairro e a Mealhada, e as perícias realizadas no sítio onde ocorreu um atropelamento mortal que levaram a que a GNR identificasse, na segunda-feira, o condutor de um camião que atingiu outro homem, de 32 anos, que estava a rebocar um automóvel.O acidente ocorreu ao final da tarde de 28 de agosto último, no sentido sul-norte, numa zona entre a estação de serviço da Mealhada e o parque de merendas. A vitima era o condutor de um reboque que foi chamado à A1 para prestar auxílio a uma viatura. Foi na altura em que realizava trabalhos para retirar aquele carro da autoestrada que acabou por ser atropelado pelo camião. Ainda recebeu assistência por parte de bombeiros e de uma equipa médica do INEM, mas acabou por não resistir aos graves ferimentos.O Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV) da GNR de Aveiro realizou várias perícias para apurar em que circunstâncias ocorreu o sinistro e chegar ao autor do atropelamento. As imagens de videovigilância da autoestrada tornaram-se essenciais para que fosse rapidamente identificado o pesado e, na sequência de posteriores diligências, o condutor do mesmo, que não parou após o embate.Trata-se de um homem, português e de 50 anos, que trabalha para uma empresa espanhola. Foi constituído arguido pelos crimes de omissão de auxilio e homicídio por negligência. Os factos foram remetidos ao Tribunal de Oliveira do Bairro.